Dit kleine foutje zorgt voor een droge huid na het douchen

Het overkomt de beste: je stapt uit de douche en ziet nog een beetje douchegel zitten dat niet goed is afgespoeld. Die dot schuim laten zitten is alleen geen goed idee, want het zorgt voor een droge huid.

Dermatoloog Shirley Chi vertelt aan Well and Good dat het niet goed is zeepresten niet af te spoelen. “De huid vertoont een lichte zuurgraad. Een langdurige blootstelling aan een tegengestelde pH kan een negatief effect hebben”, vertelt Chi. “Als zeep op de huid blijft zitten, droogt de huid uit. In het ergste geval kan het niet afspoelen van zeep leiden tot contactdermatitis.” Contactdermatitis is een jeukende, branderige uitslag die wordt veroorzaakt door irriterende stoffen. Vooral gevoelige plekken van het lichaam, zoals oksels, vulva, billen en nek zijn hier gevoelig voor.