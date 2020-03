Libelle Legt uit: zó voorkom je droge en ruwe voeten

Er is niets ergers dan je open schoenen aantrekken om vervolgens een ruwe, gebarsten huid op je voeten te zien. Geen tijd meer voor een bezoekje aan de pedicure, maar wil je er wel verzorgd uitzien? Het is gelukkig makkelijker dan je denkt om thuis je hielen en voetzolen te verzorgen.

Neem een keer per week na het douchen eventjes de tijd om je voeten te verzorgen. Wanneer je uit de douche komt en de huid van je hielen nog zacht is, kun je ze insmeren met een paar druppels olie of een lekkere crème. Laat dit eventjes inwerken. Daarna kun je ze exfoliëren (scrubben) met een puimsteen. Dit zorgt ervoor dat de dode huid wordt verwijderd en je voeten weer heerlijk zacht aanvoelen.

Stap 2: Insmeren

Voor droge en gebarsten hielen is het cruciaal om dagelijks een vochtinbrengende crème te gebruiken. Een crème met het ingrediënt ureum of met melkzuur werkt het allerbeste. Dankzij melkzuur wordt de huid gehydrateerd. Mocht je je voeten éxtra willen hydrateren, wikkel ze dan in huishoudfolie wanneer je een crème hebt aangebracht om het goed in te laten trekken.

Stap 3: Kies de juiste schoenen

Als je constant te maken hebt met een gebarsten huid in je voeten, is het misschien tijd om je schoenencollectie opnieuw te bekijken. Bepaalde schoenen kunnen blaren verergeren, zoals hakken of hoge laarzen. Kies liever voor een comfortabele schoen.

Stap 4: Maak van je voetverzorging een routine

Net als je huidverzorgingsroutine, is het net zo belangrijk om je voeten te verzorgen. Het beste is om droge voeten en gebarsten hielen te voorkomen. Wanneer je je voeten dagelijks hydrateert en scrubt, voorkom je een ruwe en gebarsten huid. Verzorg je voeten daarom dagelijks bij zowel koud als warm weer.

Bron: womenshealthmag.com Beeld: Istock