Bewezen: je dromen komen voort uit wat je overdag beleeft

Vraag jij je weleens af wat je dromen betekenen? En of je onderbewuste je hiermee misschien iets wil vertellen? Uit onderzoek is gebleken dat we voor deze betekenis helemaal niet zo ver hoeven te zoeken.

Je dromen komen namelijk simpelweg voort uit wat je die dag hebt meegemaakt.

Heb jij soms hele gekke dromen? En houdt de analyse daarvan je flink bezig? Sommigen geloven dat je droom een metafoor kan zijn voor iets dat je onderbewuste je wil vertellen. Anderen denken dat je brein door te dromen heftige gebeurtenissen uit je leven verwerkt. Wetenschappers houden zich er al jaren mee bezig en zijn inmiddels een stapje dichterbij.

Onderzoek

Uit een onderzoek, waarbij de wetenschappers 24.000 dromen in één keer konden analyseren, blijkt dat we ons in onze dromen bezighouden met de dag ervoor. We verwerken dan de emoties en gebeurtenissen van die dag. Alessandro Fogli van de Italiaanse Roma Tre Universiteit legt uit: “De meeste dromen houden verband met wat er in het dagelijks leven gebeurt. Het leven van alledag heeft invloed op je dromen en vice versa.”

Database

De 24.000 dromen die voor dit onderzoek geanalyseerd werden, waren door de dromers zelf opgeschreven en daarna opgeslagen in het Hall en Van de Castle-systeem. De computer kon al deze dromen in een keer scannen op gelijkenissen. Zo besloten de wetenschappers te zoeken naar personen die in de dromen voorkwamen, emoties die genoemd werden en sociale interacties. Zo konden ze de samenhang tussen deze drie factoren in de dromen en de gebeurtenissen overdag concluderen.

Even checken

Ben je nou benieuwd of dit bij jou ook het geval is? Check het even! Probeer de droom die je vannacht hebt te onthouden. Dit is soms lastig, maar het helpt om het direct als je wakker wordt even op te schrijven. Ga daarna na welke emoties er in je droom voorkwamen. Was je bang of verdrietig? Vraag jezelf dan af of je deze emoties overdag ook zo ervaren hebt. Zo blijkt maar weer: niet alle dromen zijn bedrog.

In slaap vallen met je favoriete nummers: zo stopt de muziek vanzelf

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Welingelichtekringen. Beeld: iStock