Droom je vaak over dezelfde persoon? Dit is de reden

Je droomt vaak over de meeste vreemde dingen, maar het kan zijn dat een persoon regelmatig terugkeert in jouw dromen. Daar is een reden voor.

Ook al heb je diegene al een hele tijd niet gezien, hij of zij zit blijkbaar nog ergens in je hersenen waardoor diegene soms weer opduikt in je dromen. Dat komt doordat je hersenen door werken wanneer jij slaapt en dingen gaat verwerken die je overdag niet verwerkt Volgens een Amerikaanse slaapexpert heeft tweederde van de mensen daarom dromen die terugkeren waar een bepaalde persoon ook steeds weer in opduikt.

Symbool

Die personen in je droom betekenen niet letterlijk die personen, maar kunnen het symbool voor stress of angst of een andere emotie die je moet verwerken. De dromen zijn vaak niet precies hetzelfde, maar het thema wijst wel vaak op iets wat je nog niet helemaal verwerkt hebt.

Signalen

Als het een vervelende emotie is waar die persoon voor staat, kun je wanneer je wakker wordt in dat geval het beste de droom zelf op een positieve manier afmaken in je gedachten. Dromen zijn namelijk signalen van je hersenen en wanneer je daar niets mee doet, blijven deze terugkomen. Ook een goede tip: schrijf je dromen meteen op, dan kun je er zelf misschien nog wat van leren.

