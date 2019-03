Droogborstelen: dit is wat het echt met je huid en cellulite doet

Het klinkt te mooi om waar te zijn: je borstelt je huid en dat zou voor werkelijk van alles goed zijn. Toch doen vrouwen dit in India al eeuwenlang. Maar voordat je meegaat in de hype en een dure borstel aanschaft, is het fijn om te weten wat droogborstelen precies is en belangrijker: of het echt werkt.

Goed, hoe werkt het? Men neme een speciale borstel voor het droogborstelen en daarmee ga je letterlijk je huid borstelen. Je doet dit op je droge huid, dus niet onder de douche en ook niet met een lotion. Het beste is om speciale bewegingen te maken, richting je hart.

Advertentie

Droogborstelen: briljant of lariekoek?

Waarom je dit zou doen is simpel: het zou helpen om afvalstoffen af te voeren en de lymfebanen en bloedsomloop te stimuleren. Ook is de gedachte erachter dat het cellulite vermindert. Hoewel we natuurlijk allemaal blij moeten zijn met ons lichaam zoals het is, zullen we ook niet klagen als de putjes in onze benen iets minder worden.

Cellulite vermindert

Voordat je de borstel aanschaft, wil je natuurlijk wel weten of het echt werkt, dat droogborstelen. De Engelse universiteit van Sunderland heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar de techniek door een aantal vrouwen in drie groepen te verdelen. De eerste groep smeerde dagelijks vijf weken lang een anti-cellulitecrème op de huid, groep twee deed vijf weken lang elke dag oefeningen en de derde groep ging droogborstelen. Conclusie: álle groepen zagen verbetering. De groep die droogborstelde had wel een grote verbetering, namelijk een vooruitgang van 26 procent.

Wat we niet weten is of die verbetering tijdelijk was. En ook niet wat er gebeurt als je even stopt met borstelen. Maar aan de andere kant: baadt het niet dan schaadt het niet.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: BBC Beeld: