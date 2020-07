Dit is de échte betekenis achter je droom over sex met een collega

Je bent heus niet de eerste persoon op aarde die beduusd wakker wordt na een pikante droom over een collega. Sterker nog, één van de meest voorkomende werkgerelateerde dromen gaat over sex met een collega. Betekent het automatisch dat je ook in het echte leven de kledingstukken van zijn of haar lijf wil trekken in het kopieerhok?

Niet per se. Grote kans dat die droom over sex met een collega op het bureau van de baas net even iets anders betekent dan dat je hem tijdens je slaap geïnterpreteerd hebt.

Betekenis van droom over sex met een collega

Nu is het even anders, maar normaal gesproken zie je je collega’s soms meer uren per week dan je eigen partner. Daarom is het niet gek dat je ook tijdens je slaap met hen bezig bent.