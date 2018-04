Waarom iedereen ineens het Dr. Phil dieet volgt

Dr. Phil: wie kent hem niet? De psycholoog die bekend werd als ‘vriend van’ TV-persoonlijkheid Oprah Winfrey.

Nu kent iedereen hem inmiddels als de Amerikaanse televisiepresentator met eigen talkshow, maar wist je dat hij ook zijn eigen dieet propageert? Het Dr. Phil Dieet is ineens overal en wij zochten uit wáárom dat zo is.

Voel je goed in je lijf

Als psycholoog weet Dr. Phil als geen ander dat afvallen direct te maken heeft met de emotionele band die je hebt met de voeding die je tot je neemt. Zijn dieetmethode is eigenlijk geen dieet. Volgens Phil is het een ‘verandering van je eetpatroon, beweegpatroon en leefstijl’. Hoewel je zijn dieet stiekem geen dieet mag noemen, goot Dr. Phil zijn methode wel in een eigen boek: ‘Voel je goed in je lijf’.