Druk? We lijken het allemaal wel te zijn. Het is ook niet niks, om alle ballen in de lucht te houden. Maar met deze 6 tips overleef je jouw drukke dag met bergen energie en zonder stress.

Het staat en valt allemaal met hoe jij je dag begint en afsluit. Want er zijn simpele dingen die je gemakkelijk kunt toepassen om de rust in je dag te behouden.

Stretch voordat je uit bed stapt

Het is zó verleidelijk om gelijk na het horen van de wekker uit bed te springen met een drukke dag voor de boeg. Maar gun jezelf 5 minuten extra om te stretchen. Dit doet wonderen voor je energiepeil, vertelt slaapdeskundige Rebecca Scott Pure Wow.

Een groene start van de dag

Niet leuk, maar wel waar: van croissantjes krijg je minder energie dan van groentes in de ochtend. Giet dus een groene smoothie naar binnen, of maak roerei met tomaat en spinazie. Het kost je 5 minuten, maar je hebt er urenlang profijt van.

Geef jezelf de tijd

Rennen, vliegen, vallen, opstaan en weer doorgaan…Probeer vanaf nu éven rustig te gaan zitten om je mascara aan te brengen, in plaats van dit onderweg te doen. Psychotherapeut Jonathan Alpert vertelt aan Pure Wow dat dit momentje voor jezelf je stressniveau al kan laten dalen.

Start je drukke dag productief

De eerste 2 uur nadat je bent opgestaan, ben je het meest productief. Dit stelt gedragseconoom Dan Ariely. Probeer deze 2 uurtjes dan ook goed te benutten. Zo heb je gelijk een goed gevoel over je dag.

Deel je werk op

Lukt het niet om al je werk af te krijgen voor het avondeten? Dat hoeft helemaal niet erg te zijn, mits je wel ontspant tussendoor. Knuffel met je kinderen of eet gezellig samen met je partner. Daarna kun je prima nog het huis stofzuigen of een paar mails versturen.

Houd een dagboek bij

Schrijf net als vroeger ’s avonds in een dagboek. Dit helpt om je gedachten te ordenen na een drukke dag, afstand van emoties te doen en met een helikopterview naar jezelf te kijken. En het is nog ontspannend om te doen ook.

