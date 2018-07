Dit betekenen de druppels op je tamponverpakking

Bij het kopen van tampons baseren we vaak het aantal druppeltjes op de verpakking op de hevigheid van onze menstruatie. Toch blijken de druppeltjes iets anders te indiceren.

De druppelsymbolen hebben een uitgebreidere betekenis dan je wellicht denkt. Hoe meer druppels, des te meer bloed de tampon aankan? Niet helemaal.

Tamponziekte

Het aantal druppels staat voor de hoogte van het absorptievermogen van de tampon. Maar dat is gelinkt aan hoeveel synthetische stoffen die in de tampon zitten. Deze synthetische stoffen kunnen zorgen voor het Toxic Shock Syndrome (TTS), ook wel de tamponziekte. Om minder kans op deze ziekte op te lopen, kun je beter kiezen voor zo weinig mogelijk druppels, wat dan wel weer betekent dat de absorptiegraad lager en is en je dus de tampon om de 2 á 3 uur moet verwisselen.

Te hevig ongesteld

Dat het dus beter is om voor zo weinig mogelijk druppels te kiezen, betekent niet dat dit voor elke vrouw mogelijk is. Sommige vrouwen zijn zo zwaar ongesteld, dat het kiezen voor een tampon met de laagste absorptiegraad niet mogelijk is. Dat is niet erg, zolang je hem maar regelmatig verwisselt om zo min mogelijk kans te hebben op TSS.

Bron: grazia.nl. Beeld: iStock