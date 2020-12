Heb je door al dat thuiswerken nekpijn of schouderpijn? Last van spanning in je spieren? Hoofdpijn als gevolg van gespannen spieren? Dan kun je een uitgebreide massage boeken, óf eens poging wagen met dry needling. Deze behandeltechniek zou de perfecte manier zijn om dergelijke klachten te verlichten.

Ietwat pijnlijk is het wel. Het doel heiligt de middelen, zullen we maar zeggen.

Allereerst, wat ís dry needling? Het is een behandelmethode waarbij de fysiotherapeut je gespannen spieren in korte tijd losmaakt. De fysiotherapeut prikt hiervoor een acupunctuurnaald voor een korte periode in een of meerdere triggerpoints (pijnlijke plekken).

Triggerpoints

Waarschijnlijk is het juist zo’n triggerpoint waar je last van hebt, want dit is het middelpunt van de verkramping in de spier. Dit punt veroorzaakt bijvoorbeeld nek- of rugpijn. En in sommige gevallen straalt die pijn ook uit naar andere delen van het lichaam, zoals rugpijn die je voelt in je benen, of nekpijn die ook voor last in je armen en schouders zorgt.

Elektrische schokjes

Dry needling is ideaal voor zulke klachten, omdat de behandelaar deze pijnlijke triggerpoints als het ware uitschakelt. Door het naaldje kort in de spier te prikken ontspant deze, waardoor de pijn na een tijdje vermindert of helemaal verdwijnt. Pijnlijk is het prikken niet, maar het aanraken van een triggerpoint kan wel wat gevoelig zijn. Je kunt het vergelijken met elektrische schokjes – gelukkig duren ze maar kort.

Nabehandeling

Na een behandeling kunnen je spieren vermoeid of zwaar voelen en soms wordt de behandelde plek een beetje beurs, maar dit houdt niet lang aan. Vaak krijg je nog oefeningen mee voor thuis en heb je meerdere behandelingen bij de fysiotherapeut nodig voor een goed resultaat. Bang voor hoge kosten hoef je niet te zijn, want in de meeste gevallen vergoedt je zorgverzekeraar dry needling gewoon.

Bron: Beeld: iStock