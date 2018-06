Duizelig? Dit zijn de 9 meest voorkomende oorzaken

Licht in je hoofd, sterretjes zien, uit balans raken: duizelig zijn is ontzettend vervelend. Je kan je goed beroerd voelen van zo’n tollend hoofd.

De oorzaken van duizeligheid lopen uiteen van totaal onschuldig tot vrij ernstig. Dit zijn de meest voorkomende redenen. Bij twijfel geldt altijd: raadpleeg een dokter.

1. Lage bloedsuiker

Je kent het gevoel vast: je hebt al een tijdje niet gegeten en voelt je licht in je hoofd. Dat kan komen doordat je bloedsuiker opeens flink naar beneden zakt. Daar kun je duizelig en trillerig van worden – ook als je geen diabetes hebt. De beste oplossing is pronto wat eten om je glucose weer op niveau te krijgen.

2. Uitdroging

Als je lichaam te weinig vocht heeft, kun je duizelig worden. Dat kan al gebeuren wanneer het warm is en je ook maar een klein beetje te weinig drinkt. Zorg er dus altijd voor dat je water in de buurt hebt.

3. Oorinfectie

Een infectie aan de binnenkant van je oor – of het een sinusinfectie, verkoudheid of bacterie is – kan problemen met balans en duizeligheid veroorzaken. Raadpleeg een huisarts, ook als je niet heel veel pijn hebt.

4. Bloedarmoede

Een ijzertekort kan leiden tot een keur aan kwaaltjes en duizeligheid is er daar een van. Als je ook licht in je hoofd en vermoeid bent, en/of last hebt van een snelle hartslag, is het waarschijnlijk hoog tijd je ijzerinname te verhogen.

5. Medicatie

Verschillende soorten medicijnen brengen als bijwerking duizeligheid mee. Veel mensen melden dat echter niet bij de huisarts. Als je hier last van hebt wanneer je medicatie hebt ingenomen, is het verstandig dit met je arts te overleggen.

6. Allergieën

Wanneer stof of pollen toeslaan, kunnen ze ook je middenoor belemmeren. In reactie daarop probeert je lichaam de druk te controleren, waardoor je duizelig wordt. Naast allergenen die via de lucht binnendringen, kan je ook duizelig worden van voedselallergieën.

7. Vertigo

Vertigo gaat naast duizeligheid vaak gepaard met misselijkheid. Patiënten raken vaak hun evenwicht kwijt en hebben het gevoel dat hele ruimte draait. Het kan het gevolg zijn van een infectie, leeftijd of een ontsteking van het binnenoor. Vaak gaat het vanzelf weg, maar soms is een behandeling nodig.

8. De ziekte van Menière

Als je het idee hebt dat je oren ‘vol’ zitten en je een rinkelend geluid hoort, kan de duizeligheid te wijten zijn aan de ziekte van Menière. Bij de ziekte van Menière zit er te veel vocht in het oor wat kan leiden tot lange periodes van duizeligheid en zelfs gehoorverlies.

9. Lage bloeddruk

Als je opstaat en meteen licht in je hoofd wordt, komt dat door een lage bloeddruk. Bij hypotensie is er niet genoeg bloed in de hersenen, waardoor je duizelig wordt.

Als je regelmatig duizelig bent, is het goed hier met een medisch expert over te praten. Al is het alleen al omdat duizeligheid weer tot gevolg kan hebben dat je valt – en dat tot weer tot gevaarlijke situaties leidt.

Bron: TipHero. Beeld: iStock