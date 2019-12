Duizenden vrouwen hebben ten onrechte geen blindedarm meer

Nieuws uit Engeland, maar daarom niet minder schokkend: duizenden jonge vrouwen laten door een verkeerde diagnose ten onrechte hun blindedarm verwijderen.

De Univeristy of Birmingham ontdekte dat 28% van de vrouwen die een blindedarmoperatie zijn ondergaan, eigenlijk helemaal niet zo’n operatie nodig hadden. Dat geldt voor 12% van de onderzochte mannen. Een blindedarmoperatie is de meest voorkomende spoedoperatie in Engeland. Gemiddeld worden er maar liefst 80.000 mensen tussen de 16 en 45 jaar aan hun blindedarm geopereerd.

Bij een blindedarmontsteking is de appendix ontstoken. Deze wordt dan verwijderd. Maar in veel gevallen klopt deze diagnose niet en wordt een normale appendix weggehaald.

Symptomen en bloedtests

De onderzoekers bestudeerden gegevens van 154 ziekenhuizen door heel Engeland. Ze pakten 2 weken in 2017 waarin patiënten aan hun blindedarm werden geopereerd. In totaal werden die periode 5345 mensen behandeld. Slechts 32 personen kregen een risicoscore gebaseerd op hun symptomen en bloedtests om te achterhalen of ze wel écht een blindedarmontsteking hadden.