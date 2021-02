Heb je ooit van ‘dure poep’ gehoord? Dít betekent het

Behalve het feit dat vintage meubilair opknappen best een leuk werkje is, is het kopen van meubels momenteel best een uitdaging (want: winkels zo goed als gesloten). Duik dus eens op zolder om je huis te voorzien van ‘nieuwe’ items.

Heb je de zolder flink onder handen genomen? En eigenlijk best een paar leuke vondsten gedaan die nog wel een tweede (of derde of vierde) ronde meekunnen? Zo ga je ermee aan de slag:

Advertentie

1. Lak-, verf- of olielaag verwijderen

Is de kleur of afwerking wel toe aan vernieuwing? Verwijder dan de oude laklaag, verf of olie om het daarna eventueel een nieuw keurtje te geven. Oude was kun je verwijderen door het meubel helemaal af te borstelen met een staalborstel. Daarna kun je aan de slag met speciale middelen om lak te verwijderen waarmee je het meubel kunt inwrijven.

Vervolgens is het tijd om te ontvetten. Dit wordt soms overgeslagen, maar is toch erg belangrijk. Als je direct gaat schuren, schuur je al het huidvet in het hout en zo hecht de verf niet. Voor het schuren kun je ook een schuurmachine gebruiken. Zorg bij hout ervoor dat je altijd met de richting van de houtnerf meegaat.

Vind je het originele hout eigenlijk het allermooist? Maak het meubel dan helemaal stofvrij en breng een dunne waslaag aan. Het hout wordt een tintje donkerder, maar is voortaan makkelijker schoon te houden en blijft langer mooi.

2. Houten meubels? Gebruik houtvuller

Houtvuller is een kneedbaar product waarmee je gaten in het hout opvult. Na een aantal uur is de vuller uitgehard en kun je het opschuren zodat het naadloos overgaat in het hout. Daarna kun je het bijvoorbeeld schilderen en het een nieuw, modern uiterlijk geven.

3. Ook stoffen oppervlakken

Een oude lampenkap gevonden of een antieke, stoffen stoel? Met een pot textielverf – of een fles rode wijn – kom je al een heel eind. De stoffen katoen, linnen, viscose, denim, vlas, jute, ramie en canvas lenen zich hier het beste voor. Laat de stof weken in een badje van zout, textielverf en warm water. Volg de gebruiksaanwijzing op de verpakking en spoel het goed uit.

4. Nog antiekere look met distressing