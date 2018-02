Waarom een dutje doen op je werk een heel goed idee is

Je hebt er vast regelmatig behoefte aan: éven je ogen dichtdoen op je werk, het liefst na de lunch of rond een uur of vier.

Volgens deze slaapexperts is het prima om daar aan toe te geven. Sterker nog: het heeft veel voordelen.

Op NU.nl lezen we een interview met slaapexpert Gerard Kerkhof. Hij is emeritus hoogleraar psychofysiologie van de 24-uurs ritmiek en slaap aan de Universiteit van Amsterdam.

Korte vakantie

Denk niet dat je met een dutje een eventueel slaaptekort oplost. Dat kan namelijk niet. Maar: zo’n dutje geeft je wél een kortdurende boost, aldus Kerkhof. Hij vergelijkt het dutje met een pauze op je werk: “Korte werkonderbrekingen kunnen het functioneren op peil houden. Het algemeen effect is als een korte vakantie.”

Ideale lengte

Wij vragen ons af: wat is nou de perfecte duur van zo’n powernap? Reinier de Groot, longarts-somnoloog bij het Nederlands Slaap Instituut, zegt hierover: “Dat is vijf tot vijftien minuten slapen. Zeker niet langer dan twintig minuten. Als je twintig minuten echt slaapt en je wordt vervolgens gewekt, kun je last van ‘sleep inertia’ hebben oftewel slaapdronken zijn.” Slaap vooral niet te lang, want dan heb je weer kans dat je ’s avonds niet in slaap valt.

Speciale ruimte

Heeft jouw werkgever geen speciale ruimte om te ‘powernappen’, zoals sommige grote bedrijven zoals Google hebben? Stuur dan even de link van dit artikel door. Wie weet helpt het, en anders kun je altijd nog stiekem – heel even – je hoofd op je bureau leggen…

Bron: NU.nl. Beeld: iStock