Gespannen en gestrest? Dan is dynamisch mediteren misschien wat voor jou

Wie stress wil bannen, wordt vaak geadviseerd te mediteren. Maar niet iedereen ziet zichzelf op een meditatiekussen zitten. Jij ook niet? Dan is dynamisch mediteren misschien wel wat voor jou.

Je geloof in de positieve werking van meditatie op je psyche en stemming, maar je gruwelt bij het idee van stilzitten, je hoofd leegmaken en rustig ademhalen. Dynamische meditatie is dan misschien wel het proberen waard. In plaats van de rust en kalmte op te zoeken, gooi je alle frustratie uit je lijf door te schreeuwen, zingen, lachen, springen en dansen. Klinkt dat al beter?

De techniek werd in 1970 ontwikkeld door goeroe Osho. Hij geloofde dat je door middel van onverwachte, extatische bewegingen alle spanningen kunt loslaten. Het effect van beide vormen van mediteren zou hetzelfde zijn, alleen bij de dynamische zijn de actieve bewegingen en geluid het belangrijkste. Spanning kun je letterlijk van je af bewegen en innerlijke levensenergie kan loskomen.

3 minuten alles uit je lichaam gooien zouden al helpen tegen stress, maar Osho heeft ook een dynamische meditatie van een uur ontwikkeld, bestaande uit 5 fases:

Fase 1: 10 minuten diep ademhalen

Haal diep adem door de neus. Het ritme is niet per se belangrijk, het gaat erom dat je alle spanning die vastzit in je lijf opstapelt.

Fase 2: 10 minuten driftbui

Krijg je al verschillende gedachtes en emoties boven? Dan is het tijd om te doen wat er in je opkomt. Laat de emoties los. Schreeuw in een kussen, dans, huil, lach, spring, trap in de lucht, etc.

Fase 3: 10 minuten een mantra herhalen

Vervolgens spring je heen en weer, terwijl je je armen boven je hoofd heen en weer zwaait en “hoo” roept. Door deze mantra te herhalen, laad je je op en voel je je energiek.

Fase 4: 15 minuten pauze

Tijd om even bij te komen. Dit kun je zittend doen, maar rustig staan is ook goed. Wat voor jou maar goed voelt om weer in het hier en nu te komen.

Fase 5: 15 minuten ontspannen

Het laatste kwartier is er om jezelf te belonen. Je hebt bijna een uur intensief gemediteerd en dat is nogal wat. Zet een muziekje op dat je fijn vindt klinken en sta stil bij hoe je je voelt. Opgelucht? Well done.

Libelle’s Eva testte een week lang een meditatie-app voor het slapengaan. Heeft het geholpen?

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN. Beeld: iStock