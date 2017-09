'E-sigaretten met nicotine kunnen 3 keer zoveel kans op hartschade geven'

Veiliger dan gewone sigaretten, maar zeker niet risicoloos. Dat ook elektronische sigaretten een gevaar vormen voor je gezondheid, blijkt wel uit dit nieuwe onderzoek uit Zweden.

Elektronische sigaretten verhogen de bloeddruk en hartslag van de gebruiker. Dat niet alleen: de kans op ‘stijve’ aderen is drie keer hoger bij het roken van e-sigaretten mét nicotine dan de variant zonder.

Spanning op je hart

Als je (slag)aderen stijver zijn, is het lastiger voor je hart om bloed rond te pompen. Daardoor wordt de spanning op je hart groter en dat kan het risico op schade aan de hartspier vergroten. Die zie je bijvoorbeeld bij aandoeningen als hoge bloeddruk, een beroerte en hartfalen.

Nadelige gevolgen

“Het aantal e-sigaretgebruikers is in de afgelopen jaren enorm gestegen en deze apparaatjes worden als ‘vrijwel onschuldig’ aangeprezen”, zegt de Zweedse hoofdonderzoeker Magnus Lundback. “Er is steeds meer bewijs dat het roken van e-sigaretten nadelige gevolgen voor de gezondheid heeft.”

Vrijwilligers

Zijn team onderzocht 15 gezonde vrijwilligers van gemiddeld 26 jaar. Ze rookten allemaal maximaal 10 sigaretten per maand en hadden niet eerder e-sigaretten geprobeerd.

Verhoging stijfheid

De ene dag rookten ze 30 minuten een e-sigaret met nicotine en de andere dag eentje zonder nicotine. De onderzoekers controleerden de bloeddruk, hartslag en arteriële stijfheid op 3 momenten: direct na het roken, 2 uur later en 4 uur later. Daarbij zagen ze meteen een verhoging van stijvere aderen.

Chronische blootstelling

“Dat komt zeer waarschijnlijk door de nicotine”, stelt Lundback. Dezelfde stijfheid is namelijk te zien bij mensen die gewone sigaretten roken. “We denken dat chronische gebruik van of blootstelling aan elektronische sigaretten met nicotine blijvend invloed heeft op arteriële stijfheid op de lange termijn. De uitslagen van ons onderzoek onderstrepen dat we een kritische en voorzichtige houding moeten aannemen ten opzichte van elektronische sigaretten.”

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock