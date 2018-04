Een beetje, eh... ongewoon: je kunt de echofoto van je baby op je nagel zetten

Waar de meeste mensen de foto van de echo van hun baby inlijsten, besloot de Amerikaanse Stacey Donaldson er iets anders mee te doen.

Ze liet namelijk de foto van haar ongeboren kindje op haar nagel zetten door haar nagelstyliste Sarah Clarke. Sarah maakte met een mini-print van de echo, wat nagellijm en een topcoat-laagje dat de ongeboren spruit van haar klant wekenlang op haar nagels te zien is.

Echofoto

Sarah deelde de foto van haar mini-kunstwerkje op Facebook en ontving al snel duizenden reacties. Of zo’n scan op je nagels thuishoort, is nog niet iedereen het over eens. Sommigen vinden het geweldig, anderen vinden het een tikkeltje bizar.

Bron: flaironline.nl. Beeld: iStock