Waarom je echt niet altijd gelukkig hoeft te zijn

Als je ernaar streeft áltijd gelukkig te zijn, dan moeten we je helaas teleurstellen. Je kunt niet altijd gelukkig zijn en dat hoeft ook helemaal niet. Dit is waarom.

Het is juist goed af en toe even een dipje te hebben. Helemaal als je een druk bestaan hebt met een carrière, een partner, kinderen, vriendinnen en ga zo maar door.

Nuttig

Je legt de lat te hoog als je altijd maar gelukkig en vrolijk moet zijn. Vergeet niet dat al die prachtige foto’s op Instagram niet realistisch ze zijn. Ze zijn vaak hartstikke in scène gezet. “Het idee heerst dat onze emoties ‘positief’ of ‘negatief’ zijn. Ik denk dat dat al onze emoties normaal en aanpasbaar zijn en een doel en functie hebben”, zegt klinisch psycholoog William Breen. Negatieve gevoelens en dipjes kunnen heel nuttig zijn, want als je je na een dip weer beter voelt kun je juist extra genieten van de mooie dag.

Averechts

Als je geen mindere dagen hebt, heb je ook geen betere dagen. Je moet iets te vergelijken hebben. Bovendien werkt het niet als je continu focust op gelukkig zijn. “Dat werkt averechts”, legt Sonja Lyubomirsky, professor in de psychologie en auteur van The How of Happiness, uit. Je leven vergelijken met dat van andere is niet slim. Je gaat er alleen maar negatiever door denken waardoor je je alleen maar ongelukkiger gaat voelen.

Uithuilen

Dus als je je een keertje down voelt, schaam je daar dan niet voor. Huil even lekker uit, want dat lucht sowieso op. Stop die negatieve emoties niet weg, want ook deze gevoelens horen bij het leven. Wedden dat je je de volgende dag stukken beter voelt. Het is belangrijk dat je gelukkig bent, maar je gelukkig voelen hoeft écht niet iedere dag.

