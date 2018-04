Dít is de echte reden waarom vrouwen naar de sportschool gaan

Je zou denken dat vrouwen een abonnement op de sportschool hebben omdat ze het lekker vinden om een paar uurtjes per week te sporten, maar niets blijkt minder waar.

Uit onderzoek van onderzoeksbureau OnePoll blijkt dat het regelmatig willen sporten niet de voornaamste reden is dat vrouwen naar de sportschool gaan. Dat klinkt niet alleen gek, maar dat is het misschien ook wel gewoon een beetje. De reden dat wij vrouwen naar de sportschool gaan is om ons schuldgevoel te verminderen. Dit weekend op het terras een paar borrelhapjes weggewerkt? Grote kans dat je deze week ineens veel vaker in de sportschool te vinden bent.

Etentje

Stiekem wel een beetje herkenbaar, toch? Maar het kan helaas ook ver gaan. Zo gaven 4 op de 10 vrouwen aan dat ze weleens een etentje af hebben gezegd omdat ze de vorige snacks er nog niet af getraind hadden. Om vervolgens na het sporten thuis weer een zak chips open te trekken… We maken het onszelf ook niet makkelijk.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Grazia.nl. Beeld: iStock.