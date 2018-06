Dít is de echte reden waarom mannen liever vrijen zonder condoom

‘De sex is minder fijn’ of ‘het verpest het moment’ zijn toch wel de meest voorkomende excuses die mannen gebruiken om maar geen condoom te hoeven dragen tijdens de sex. Toch blijkt hier een hele andere reden achter te zitten.

Dit blijkt uit onderzoeken van National Health Statistics Report en Indiana University. Het heeft voornamelijk te maken met de grootte van hun geslachtsdeel.

Te klein

Seksexpert Debby Herbenick van de Universiteit van Indiana deed onderzoek bij 1661 seksueel actieve mannen in de Verenigde Staten en ontdekte dat de gemiddelde penis in erectie kleiner is dan de grootte van een standaard condoom. Om precies te zijn zo’n 2,5 centimeter kleiner.

Afglijden

Mannen zijn daardoor bang dat vrouwen vinden dat ze een ‘te kleine’ penis hebben. Bovendien kunnen condooms hierdoor wel eens afglijden tijdens de sex, wat natuurlijk geen pretje is. Dus dat zou de échte reden zijn waarom mannen het rubbertje weigeren.

