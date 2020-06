Ecologische zonnebrandcrèmes die goed zijn voor huid én milieu

Mocht milieuvervuiling je aan het hart gaan, dan wil je misschien ook rekening houden met de keuze voor je zonnebrandcrème.

Cosmeticamerken trokken eerder al aan de bel: de chemische zonnefilters van veel zonnebrandcrèmes zijn slecht voor het ecosysteem van de oceaan. 25 procent van je aangebrachte zonnebrand lost op in de zee na slecht 20 minuten in het water. Zo komt er jaarlijks meer dan vijfduizend ton zonnebrand in de koraalriffen terecht.

Niet afbreekbaar

Tegelijk zitten er in die zonneproducten bepaalde bestanddelen, waaronder oxybenzone en octinoxate, die als filter dienen tegen schadelijke UV-stralen. Probleem: die bestanddelen zijn niet biologisch afbreekbaar. Wanneer dit in de zee komt, zorgt dit voor de verdwijning van niet alleen het koraal, maar ook onder meer algen, vissen, zeesterren en zee-egels.