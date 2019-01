Déze edelsteen past het best bij jouw sterrenbeeld

Je hebt vast weleens een edelsteen in je handen gehad, maar wist je ook dat ze niet alleen mooi zijn om naar te kijken? Veel mensen geloven in de helende kracht van edelstenen. Edelstenen zouden energie geven, helemaal als je de steen koppelt aan je eigen sterrenbeeld.

Wij zochten daarom uit welke edelsteen het best bij jouw sterrenbeeld past. Leuk voor op je nachtkastje, als sieraad of ergens anders in huis.

Steenbok

Smaragd: zorgt voor harmonie, helpt bij het verwerken van emoties en biedt inspiratie.

Onyx: biedt houvast en verbetert de concentratie

Chalcedoon: biedt troost, zachtheid en rust en zorgt ervoor dat emoties meer in evenwicht zijn.

Waterman

Aquamarijn: schept helderheid en zorgt voor meer uiting van gevoelens

Valkoog: behoedt tegen negativiteit, vergroot realiteitszin, maakt sterk

Turkoois: zorgt voor tevredenheid, bevordert daadkracht

Vissen

Amethist: zorgt voor geestelijke rust en spirituele inspiratie, helpt bij verstrooidheid

Amethistkwarts: kalmeert de maag, gericht op lichamelijke ontspanning

Olivijn: creëert balans tussen gevoel en verstand, beschermt tegen negatieve invloeden

Ram

Rode jaspis: zorgt voor doorzettingsvermogen, geeft levensenergie, zorgt voor aarding

Robijn: goed voor wilskracht, eigenzinnigheid en macht

Carneool: zorgt voor positiviteit, levenswarmte en seksualiteit

Stier

Smaragd: helpt bij het verwerken van emoties, zorgt voor inspiratie, biedt harmonie

Rozenkwarts: stimuleert creativiteit en bevordert liefde

Blauwe saffier: staat voor eerlijkheid, oprechtheid en intuïtie

Tweeling

Goudtopaas: goed voor intuïtie, brengt positiviteit en helpt bij het verwerken van ervaringen

Citrien: stimuleert concentratie, geeft warmte en maakt vrolijk

Tijgeroog: biedt weerstand tegen kortzichtigheid, boost het zelfvertrouwen en behoedt tegen negatieve invloeden

Kreeft

Maansteen: geeft hoop, maakt zacht en zorgt voor inspiratie in de liefde

Smaragd: helpt bij het verwerken van emoties, zorgt voor inspiratie, biedt harmonie

Rozenkwarts: stimuleert creativiteit en bevordert liefde

Leeuw

Olivijn: biedt balans tussen gevoel en verstand, beschermt tegen negativiteit

Diamant: versterkt alles, in positieve en negatieve zin

Bergkristal: zorgt voor energie, stimuleert helder denken, helpt angsten overwinnen

Maagd

Gele saffier: zorgt voor levenskracht, biedt warmte en maakt spontaner

Gele agaat: biedt troost bij tegenslag, zorgt voor harmonie en maakt tevreden

Jaspis: zorgt voor doorzettingsvermogen en levenskracht

Weegschaal

Goudtopaas: versterkt intuïtie en zorgt voor positiviteit

Rookkwarts: doorbreekt onzekerheid, houdt beide benen op de grond, stimuleert wilskracht en realiteitszin

Schorpioen

Granaat: zorgt voor moed en doorzettingsvermogen en stimuleert standvastigheid

Carneool: zorgt voor ondernemerslust, positiviteit, seksualiteit en moed

Onyx: zorgt voor houvast, concentratie en maakt doelbewuster

Boogschutter

Amethist: zorgt voor spirituele inspiratie en helpt bij verstrooidheid

Blauwe saffier: staat voor eerlijkheid, oprechtheid en intuïtie

Lapis lazuli: maakt zorgzaam, geeft zelfvertrouwen en zorgt voor ontspanning bij emotionele vermoeidheid

Energieveld

Goed om te weten: niks moet, alles mag. Als de steen volgens het rijtje niet bij jouw sterrenbeeld past maar wel goed voelt, dan zal hij vast veel goeds doen. Houd de steen in de winkel vast en bepaal hoe dat voelt. Een edelsteen lijkt een dood ding, maar heeft een energieveld dat constant in beweging is.

Opladen

Yep, ook edelstenen moeten af en toe opladen. Om blijvend van je edelstenen te kunnen genieten, doe je er daarom goed aan om ze om de zoveel tijd op te laden. Hoe? Door de steen tijdens volle maan in het maanlicht te leggen. Sommige stenen kun je ook opladen door ze schoon te spoelen met water, of door er een bergkristal naast te leggen.

Bron: Happinez. Beeld: ANP/Instagram