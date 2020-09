Libelle Legt Uit: Kun je eelt op je voeten voorkomen?

We wandelen, lopen of springen en onze voetzolen zijn de belangrijkste ondersteuning. Onze voeten krijgen dagelijks dan ook een hoop te verduren. Gevolg: droge voeten, kloven, korstjes en eelt.

Gelukkig kun je heus wel dingen doen om eelt te voorkomen. Want je wilt natuurlijk het liefst zachte voeten die je – als zich weer ineens een nazomer aandient – zonder al te veel werk in je slippers of sandalen kunt schuiven en aan de wereld kunt tonen.

Wat is eelt?

Als eerst: wat is eelt eigenlijk? Eelt is een plaatselijke verdikking van de bovenste laag van je huid. Eelt is vooral op de bal van de voet en de randen van de hiel en de tenen te vinden.

De vorming van eelt kan verschillende oorzaken hebben. Het dragen van verkeerde schoenen, zweetvoeten of een afwijkende stand van je voeten. Ook mensen met ouderdom of overgewicht hebben vaker eelt. Daarnaast vergroten veel moeten staan en overgewicht, de kans op eelt, omdat er dan meer druk op je voeten komt

Veel overtollig eelt kan pijn en kloven veroorzaken, gelukkig kun je het voorkomen.

Tips om eelt te voorkomen

1. Smeer de voeten in

Het is insmeren van je voeten met een lekkere crème zorgt ervoor dat de huid zacht blijft en er geen kloven in de voet ontstaan.

2.Draag passende schoenen

Eelt kan ontstaan door het dragen van te ruime schoenen of schoenen met een te harde en/of dunne zool. Draag schoenen die zo min mogelijk druk en wrijving uitoefenen op je voeten.