Een koffie die je helpt meer groenten te eten: het bestaat!

We weten allemaal wel dat groenten supergezond zijn. Toch zijn er maar weinig mensen die aan hun dagelijkse portie komen. Australische wetenschappers hebben daarom iets slims bedacht: ze hebben een poeder gemaakt van broccoli, dat gebruikt kan worden in smoothies, gebakjes en zelfs koffie.

Hoewel de aanbevolen hoeveelheid groenten 300 gram per dag is, komen de meeste mensen niet veel verder dan de helft. Tijd voor een oplossing, dachten Australische wetenschappers.

Misvormde broccoli’s

In samenwerking met landbouwgroep Hort Innovation heeft de Australische wetenschappelijke overheidsorganisatie CSIRO het volgende bedacht: ze zijn op zoek gegaan naar misvormde broccoli’s die ze hebben verpulverd tot een soort poeder. Slechts twee eetlepels van dit poeder heeft dezelfde gezondheidsvoordelen als één stuk broccoli. Het goedje zit namelijk bomvol ijzer, vitamine B6, vitamine 2 en mangaan.

Voedselverspilling

Volgens John Lloyd, CEO van Hort Innovation, kan het poeder perfect gebruikt worden voor smoothies, soep, gebakjes en warme dranken als koffie. Op die manier krijgen mensen toch nog meer groenten binnen. En ook niet onbelangrijk: omdat er alleen ‘lelijke’ broccoli’s worden gebruikt gaan de wetenschappers tegelijkertijd voedselverspilling tegen.

Broccoli-latte

Een koffiebar in Melbourne, Common Folk, is al begonnen met het serveren van een zogeheten Broccoli-latte. Volgens barista Sam Peck is de smaak van het drankje lastig te beschrijven. “Je kunt je eigenlijk het beste inbeelden dat je een hap broccoli neemt, maar dan vloeibaar.”

Verdeelde reacties

Echt heel smakelijk vinden wij dit niet klinken, maar de reacties van de klanten zijn dan ook verdeeld. “Mensen die graag broccoli lusten, zijn er gek op. De rest kiest liever voor een gewoon bakje troost.”

Een bericht gedeeld door C O M M O N F O L K (@commonfolkcoffee) op 6 Jun 2018 om 1:15 (PDT)

