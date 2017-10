Hoe meer tijd je met je moeder doorbrengt, hoe langer ze leeft

Je oma of moeder te eten vragen kan zorgen dat ze langer leeft én de kwaliteit van haar leven aanzienlijk vergroten, blijkt uit nieuw onderzoek.

Researchers van de Universiteit van California, San Francisco kwamen namelijk tot de conclusie dat eenzaamheid een grote rol speelt in de achteruitgang die hand in hand gaat met ouderdom.

Eenzaamheid

In het onderzoek werden 1600 volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 71 jaar gevolgd. Zelfs als rekening werd gehouden met factoren als gezondheid en (economisch) welzijn, stierven eenzame mensen eerder. Bijna 23% van de eenzame deelnemers ging dood binnen 6 jaar na de studie, tegenover 14% die regelmatig gezelschap hadden.

Noodzakelijk

“De noodzaak om mensen te kennen die ons waarderen en ons vreugde brengen – dat gaat nooit weg,” vertelt Barbara Moscowitz, ouderenwerker in het Massachusetts General Hospital, aan The New York Times.

Ouderen hebben vaak minder verbintenissen, maar waarderen de relaties die ze hebben meer en zijn vergevensgezinder: “Ze zijn vrij tolerant over de imperfecties en eigenaardigheden van vrienden, veel meer nog dan jongvolwassenen,” vertelt Barbara. “Je brengt veel meer ervaring mee in vriendschappen als je ouder bent. Je weet waar je voor wilt vechten en wat niet de moeite waard is.”

Bejaardenhuis

Naast het zelf uitnodigen van onze oudere en/of bejaarde familieleden en vrienden, is het belangrijk om nieuwe relaties aan te moedigen. Zo kunnen ouderen (ondanks dat vaak het tegenovergestelde wordt verwacht) opbloeien als ze in verpleeghuizen of aanleunwoningen komen te wonen, zoals onlangs ook uit een stuk van de Volkskrant bleek. Zulke woonomstandigheden bieden meer mogelijkheden om je onder de mensen te begeven en je daarmee te verbinden.

Snel even je moeder bellen of ze op de koffie komt!

