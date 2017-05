Waarom je eerder een blaasontsteking krijgt in de zomer

Dat er Photoshop wordt gebruikt bij modellenplaatjes, is algemeen bekend. Maar hoe erg het meisje op deze compleet bewerkte foto verschilt van haar échte, onbewerkte foto, is ongelooflijk.

Ze wil iedereen hier bewust van maken en deelt daarom zelf de schokkende foto’s op Instagram.

Iskra Lawrence vindt namelijk dat ze niet meer op zichzelf lijkt op de nieuwe plaatjes.

Geloof het niet

Als belangrijkste boodschap geeft ze mee: “Vergelijk jezelf alsjeblieft nooit met dergelijke foto’s, want ze zijn niet eens echt”. Ze wil dat andere meiden, die wellicht onzeker worden van al die mooie foto’s op social media, zich geen zorgen maken om hun eigen foto’s. Inmiddels werkt Iskra als plussize-model, maar een paar jaar geleden verdiende ze nog haar geld als ‘gewoon’ model.

Alles is nep

Ze schrijft bij haar foto’s: “Ik zag er misschien ook wel wat anders uit omdat ik enkele maatjes minder had in die tijd, maar het grootste verschil is dat die oude foto’s enorm zijn bewerkt. Die gladde huid is niet van mij, maar het resultaat van een computerprogramma. Het volle, dikke haar zijn extensions. Ik draag een push-up beha. Mijn taille, benen en armen zijn dunner gemaakt en zijn dus nep. Eigenlijk is er op die foto niets van mij overgebleven dat nog op de echte mij lijkt. En het ergste is: ik wilde er toen zélf zo uitzien. Ik dacht dat ik met die perfecte foto’s meer klussen zou krijgen.”

Daar is ‘ie dan

Toen ze eenmaal het gedroomde plaatje had, werd ze er naar eigen zeggen nog onzekerder van. “Perfectie bestaat niet en daar naar streven is dus onrealistisch. Het bewerken van je foto’s zal je niet gelukkig maken. Het is je eigen imperfecte zelf die je magisch, uniek en mooi maakt.”

Dit is de extreem bewerkte foto:

Dit is Iskra nu, zonder Photoshop:

Cold peanut butter . By @ashleyjophoto Wearing @aerie #NOretouching #everyBODYisbeautiful #aeriereal Oh and for any of u who get this far, PLEASE stop tagging me in irrelevant photos – legit I got tagged in a pic of someone’s iced tea today🙄😂😂😂 Een bericht gedeeld door i s k r a (@iskra) op 26 Mei 2017 om 2:48 PDT

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Instagram