Nu de temperaturen in ons land de 30 graden ruim passeren, is het belangrijk om voldoende te drinken. Maar hoeveel? En wat is precies uitdroging?

Je lichaam bestaat voor 60 procent uit water. Dit vocht heb je nodig zodat alle organen goed kunnen functioneren. Heb je een tekort aan lichaamsvocht, ook wel dehydratie of uitdroging genoemd, dan heeft dit consequenties. Je kunt je er flauw door voelen, maar het kan uiteindelijk ook leiden tot bewusteloosheid of orgaanfalen.

Advertentie

Wanneer het buiten heel warm is, verlies je extra veel vocht door het zweten. Daarom is het belangrijk om voldoende water te drinken, anders kan je uitgedroogd raken. Maar wanneer weet je nu of je voldoende of juist onvoldoende drinkt? Dit zijn eerste signalen van uitdroging:

Dorst

Dorst hebben is eigenlijk al het eerste signaal dat je aan het uitdrogen bent. Je hebt dan vaak ook een droge mond. Zorg er met deze hitte voor dat je bij dorst altijd een groot glas water drinkt, zodat je weer voldoende vocht binnenkrijgt. Het is sowieso raadzaam om met die hitte overal waar je heen gaat een fles water bij je te hebben.

Urine

Verder is je urine ook een goede graadmeter. Als je voldoende gedronken hebt, hoort je urine lichtgeel en helder van kleur te zijn. Wanneer het eerder donkergeel en troebel kleurt, kan dit een teken zijn van uitdroging. Zorg er dan voor dat je meer drinkt en probeer jezelf er aan te herinneren voldoende te drinken. Merk je dat je bijna niet hoeft te plassen? Ook dan drink je waarschijnlijk te weinig.

Hoofdpijn

Wanneer je te weinig drinkt, kan je hoofdpijn krijgen. Je hersenen kunnen namelijk niet zo goed tegen uitdroging. Je brein bestaat voor 75 procent uit water, dus wanneer je te weinig vocht binnenkrijgt, hebben je hersenen een te kort aan water en krijg je hoofdpijn. Dit komt doordat de bloedvaten in je hersenen uit gaan zetten om zoveel mogelijk gebruik te maken van het vocht wat achter is gebleven. De bloedvaten drukken hierdoor tegen het hersenvlies aan en veroorzaken de hoofdpijn.

Huid

Een andere mogelijkheid om te kijken of je voldoende vocht in je lichaam hebt, is door de elasticiteit van je huid te controleren. Knijp bijvoorbeeld in de huid van je hand. Blijft je huid een beetje rechtop staan in plaats van dat het gelijk terugveert? Dan kan dit ook een teken zijn van uitdroging. Ook dan heb je te weinig vocht in je lichaam.

Fruit eten

En dan heb je natuurlijk nog de bekende signalen, zoals draaierig worden, minder zweten of misschien zelfs flauwvallen. Probeer dus gedurende dag regelmatig te drinken. Vind je het lastig om zoveel te drinken? Of ben je water drinken beu? Ook door voeding krijg je veel vocht binnen. Probeer daarom voldoende voedingsmiddelen te eten waar veel vocht in zit, zoals komkommer, watermeloen, sla, tomaten en aardbeien.

Dokter Rutger legt uit: zó herken je uitdroging bij kinderen:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: A Health Life, Thuisarts. Beeld: iStock