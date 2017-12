Even wennen: dit worden de eettrends van 2018

Ons nog steeds een raadsel: uit een kom eten in plaats van een bord. Of: avocado’s die we in allerlei gekke vormen moeten snijden. Wat hebben wij het laatste jaar al vaak gek opgekeken van de eettrends. Bereid je dus maar vast voor, want dit worden de eettrends in 2018.

Een supermarktketen in Amerika genaamd WholeFoods stuurde een heel team van experts op pad om dé eettrends van het nieuwe jaar te voorspellen. Komt-ie:

Zeewierchips

Of yamboon (wat?) chips, pastinaak chips of spruitjes chips. Niet bepaald iets waar we van gaan watertanden zoals van paprikachips.

Paddenstoelen

Het lijkt in eerste instantie geen trend, tot we je vertellen dat de paddenstoelen straks in onze koffie, smoothies en thee gaan.

Echt alles

Hah, een trend waar we iets blijer van worden: in 2018 gaan we minder voedsel verspillen. Hoe? Door alles te eten, dus ook de bladeren van je groenten en fruit.

Taco’s

Taco’s kenden we al, en deze zullen ook nog wel even blijven. Maar daarnaast zullen er ook ontbijttaco’s verschijnen, desserttaco’s en sushitaco’s.

Eerlijkheid

Merken zullen dit jaar nog beter hun best moeten doen om het verhaal achter hun product te moeten geven. De consument wil in 2018 méer eerlijkheid en kwaliteit.

Bloemen

Bloemen op ons gerecht zal niet voor de sier worden, maar ook om op te eten. Iemand een stukje kip met lavendel?

