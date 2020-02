Dit is het effect dat een half uur eerder of later slapen op je heeft

Het huishouden, toch nog even je (werk)mail checken en ach, Eva Jinek is nu ook al begonnen. Het zijn allemaal redenen waardoor je misschien soms wat later in bed ligt dan je had gewild. En nou ja, maakt dat half uur meer of minder slaap nou echt zoveel uit?

Ja, eigenlijk wel. Het blijkt namelijk dat een half uur meer slaap een groot effect heeft op je slaap en gezondheid.

Advertentie

Half uur eerder slapen

Volgens slaapexpert Dr. Michael Breus, is het vooral verstandig naar je natuurlijke slaapritme te luisteren. Ga naar bed als je moe wordt en niet nadat de aflevering van je favoriete serie is afgelopen.

“Een half uur eerder gaan slapen is natuurlijk niet heel veel”, zegt hij tegen Bustle.com. “Maar het kan toch al veel voordelen hebben.”

Als je naar bed gaat op het voor jou ideale tijdstip kun je namelijk sneller in slaap vallen, sneller een diepe slaap bereiken en makkelijker opstaan. Klinkt goed, toch?

Volg je slaapritme

Opvallend: dit kan ook betekenen dat je beter een half uur later kan gaan slapen, als je een typisch avondmens bent. Luister vooral goed naar je lichaam en dan weet je vanzelf waar je je het beste bij voelt.

Een nieuw dekbedovertrek kan je slaap misschien ook wel bevorderen:



WALRA Dots&Doodles Flannel dekbedovertrek € 32,95 Bestel hier

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Bustle.com. Beeld: iStock