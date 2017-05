Dit is het effect van slaaptekort op je emoties

Als je te weinig slaapt, heeft dat effect op hoe je je voelt en daarmee op je gedrag. Je hebt een korter lontje bijvoorbeeld. Slaaponderzoekers kunnen steeds beter verklaren welke invloed een slaaptekort heeft op jouw emoties, en die van anderen.

Het effect van moe zijn:

Als je een kort nachtje hebt gehad, herken je moeilijker of een ander blij of verdrietig is. En dat kan weer invloed hebben op hoe je met die ander communiceert. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Amerikaanse Universiteit van Arizona.

Woede herken je beter

Emoties zoals woede, angst, walging en verrassing herkennen we beter met een slaaptekort. Want ook al ben je moe, deze emoties heb je nodig om te overleven, aldus hoofdonderzoeker William Killgore. “Als iemand jou pijn wil doen, moet je dat ook met een slaapgebrek nog wel oppikken,” zegt hij. Dat kan van invloed zijn op je contact met anderen. “Misschien reageer je verkeerd op iemand, omdat je zijn emoties niet herkent. Of misschien kom je niet zo empathisch over. Je geliefde heeft dan steun nodig, en jij bent niet voldoende in staat om dat in te zien.”

Hoe sterk de emotie is

Ook als we emoties wél goed herkennen, zijn we met een slaapgebrek niet altijd goed in staat om in te schatten hoe sterk die emotie is. Dus we zien dat iemand boos is, maar zien niet hóe boos hij is. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van de Nederlandse slaapdeskundige Els van der Helm. “Deelnemers kregen emoties te zien die van neutraal naar sterker gingen. Ze moesten aangeven hoe sterk een emotie was. Na een nacht weinig slaap, bleken mensen minder goed te kunnen inschatten hoe sterk een emotie als woede of blijdschap is”, legt ze uit. “Mensen schatten woede te laag in.”

Verdriet

Bij verdriet gaat dit niet op. Als mensen die emotie herkennen, herkennen ze ook hoe sterk die is, ongeacht hoe moe ze zijn. Al is er met een slaaptekort dus wel het risico dat je überhaupt niet herkent dat iemand verdrietig is.

Eigen emoties

“Mensen die te weinig slapen, herkennen ook hun eigen emoties niet goed, tonen weer andere onderzoeken aan”, zegt Van der Helm.

Rem verdwijnt

Bovendien reageren we als we moe zijn sneller emotioneel, dus we reageren eerder boos of gekwetst. “In je hersenen is de prefrontale cortex het gevoeligst voor slaaptekort. Maar dat deel zet normaal gesproken een rem op je emoties, zodat je nog even nadenkt voordat je reageert. Als je moe bent, werkt je emotionele centrum heel sterk, terwijl de rem daarop dus verdwijnt.”

Bron: RTL Nieuws, Beeld: iStock