Dit is het effect van jouw telefoongebruik op je kinderen

Ongeveer elke ouder kan erover meepraten. Dat je tóch even op je telefoon kijkt tijdens het ontbijt met je gezin of als met je kind speelt. Maar welk effect heeft het jouw getuur op je kroost?

1. Als jij vaak op je mobiel kijkt, dan hebben jouw kinderen later een korte aandachtsspanne

Volgens psychologen bestaat er een direct verband tussen hoe lang ouders aandacht hebben voor hun baby en de concentratie van dat kind. In het onderzoek werd gekeken hoe lang ouders aandacht hadden voor een speeltje van hun baby. Hoe langer dat was, hoe langer de baby er zelf aandacht voor had.

2. Als je op je mobiel kijkt en daardoor niet of laat reageert op een opmerking je kind, dan voelt je kind zich onbelangrijk en onzeker

Meer dan 70% van de volwassenen gebruikt zijn smartphone onder het eten. Wanneer een kind dan iets vertelt of vraagt, reageren ouders vaak traag. Volgens onderzoek zegt 32% zich onbelangrijk te voelen als hun ouders worden afgeleid door het mobieltje.

3. Als jij je aandacht niet onverdeeld aan je kind geeft, dan ervaart hij later waarschijnlijk minder plezier

Dit is gebleken uit een onderzoek met ratten, dat werd gepubliceerd in Translational Psychiatry. Een moederrat werd met haar jongen in een kooi geplaatst waarin in de helft van de gevallen onvoldoende materiaal aanwezig was voor een goed nest, waardoor de moeder continu op zoek was naar een betere omgeving voor haar kleintjes. Ze had dus geen onverdeelde aandacht voor haar kroost.

Toen de nakomelingen ouder waren, testten de onderzoekers hoeveel suikeroplossing zij aten en hoe ze met hun soortgenootjes speelden. De ratten die in de aangepaste omgeving waren opgegroeid, bleken minder suiker te eten en speelden minder dan de ratten die in de normale omgeving werden grootgebracht. De conclusie: hun vermogen om plezier te ervaren was aangetast doordat hun moeder niet voldoende aandacht voor hen had gehad.

Wat kun je eraan doen?



Spreek duidelijke regels af over het smartphone-gebruik in huis en houd je daaraan. ‘Geen schermpjes onder het eten’ is een voor de hand liggende regel, die toch vaak wordt overschreden. Download een app die je mobiele telefoongebruik in kaart brengt of er zelfs een limiet aan stelt, zoals Moment (iOS), Forest (iOS en Android) of Flipd (Android).



Bron: Harpers Bazaar. Beeld: iStock