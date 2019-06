Binnenkort op vliegvakantie? Dít effect kan vliegen op je lichaam hebben

Ga je binnenkort op vakantie met het vliegtuig? Grote kans dat je je tijdens de reis iets minder fit voelt en last krijgt van kwaaltjes.

Op zich logisch, want je zit in een afgesloten cabine met wisselende luchtdruk en je kunt bijvoorbeeld niet goed slapen. Dit kunnen de effecten ervan zijn:

Advertentie

Stijf lichaam

Je lichaam kan tijdens een vliegreis wat stijver aanvoelen, dus loop een paar keer op en neer en probeer een beetje te stretchen. Als je snel last hebt van gezwollen enkels en benen, kun je compressiekousen aantrekken.

Verkoudheid

Bacteriën blijven in een vliegtuigcabine beter hangen, omdat de lucht circuleert. Hierdoor kun je sneller verkouden worden dan dat je normaal zou worden. Veel kun je hier helaas niet aan doen, behalve zorgen dat je een beetje een goede weerstand hebt en je handen regelmatig wassen in het vliegtuig.

Opgeblazen buik

In elk lichaam zit gas, wat kan uitzetten als luchtdruk laag is. Hoe hoger het vliegtuig vliegt, hoe lager de luchtdruk is. Hierdoor kun je last krijgen van buikpijn, een opgeblazen gevoel en soms zelfs een moeilijke stoelgang.

Uitdroging

Heb jij ook altijd meer dorst in het vliegtuig of worden jouw ogen droog? Dit kan goed kloppen. De luchtvochtigheid in een vliegtuig is namelijk erg laag. Hierdoor ligt uitdroging op de loer. Zorg dat je genoeg water drinkt wanneer je aan het vliegen bent, anders kun je last krijgen hoofdpijn of vermoeidheid.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: Santé. Beeld: iStock