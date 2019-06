6 effecten die niemand je vertelt over stoppen met drinken

Stoppen met drinken kan zowel op je lichaam als op je geest invloed hebben, maar over deze 6 effecten heeft eigenlijk niemand het.

Beslissen om geen alcohol meer te drinken, is een persoonlijke keuze. Elke reden is een geldige reden om te stoppen met drinken. Het stoppen kan (positieve) effecten met zich meebrengen. En sommige kunnen je misschien wel eens verrassen.

Als je stopt met drinken, zul je je lichamelijk beter voelen. Je hebt geen katers meer en je wordt elke dag helder en fris wakker. Maar dat geldt misschien niet meteen wanneer je stopt. De eerste weken en soms maanden zullen zwaar zijn, maar dit levert het uiteindelijk op:

1. Je huid verandert

Als je alcohol drinkt, breekt de lever de alcohol af en dat geeft een giftig bijproduct af. De acetaldehyde zorgt ervoor dat je huid en andere lichaamsweefsels uitdrogen. Bovendien veroorzaakt alcohol ook ontstekingen, waardoor je je last kunt krijgen van mee-eters en puistjes. Als je stopt zal je huid dus een stuk mooier en egaler worden.

2. Je gaat meer zoet eten

Er zit veel suiker in alcohol en als je stopt met drinken, merk je dat je misschien sneller neigt naar iets zoets. Onderzoek wijst uit dat drugsgebruik geassocieerd is met een verhoogde suikerinname, die rechtstreeks de bloedsuikerspiegel verandert.

3. Emotioneel

Als je normaal gesproken redelijk veel alcohol drinkt en dan ineens stopt met drinken, kun je last krijgen van emotionele buien. Je begint ineens vaker te huilen, zelfs zonder reden. Dit is in het begin misschien heftig, maar wordt langzaam minder.

4. Nieuwe hobby

Als je stopt met drinken, heb je in een keer weer tijd over. Iets anders moet de ruimte vullen die vroeger door drinken werd gevuld. Je kunt er nu bewust voor kiezen iets gezonds te doen met deze tijd. Ga er lekker op uit!

5. Relaties veranderen

Je laat meer en andere emoties toe, waardoor relaties met je partner of vrienden kunnen veranderen. Hoewel dit eng kan zijn, kan het je uiteindelijk ook inzicht geven. Je weet hierdoor wel echt wie je beste vrienden zijn.

6. Geld

Je houdt veel geld over, want een glas water of fris is nu eenmaal een stuk goedkoper dan alcohol. Drinken is gewoon heel duur. Ook zul je minder vaak op stap gaan en eerder thuis een hapje eten of een spelletje doen.

Zoals je hierboven kunt lezen, veranderen de meeste dingen alleen maar in je eigen voordeel. Stoppen met drinken is niet makkelijk, maar het levert je dus wel genoeg op!

