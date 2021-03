Er bestaan onwijs veel verschillende soorten katten en al deze rassen tonen op een verschillende manier genegenheid. Zo is de ene kat aanhankelijker dan de ander. Ben je een echte knuffelaar en wil je het liefst een kat die de hele dag op je schoot zit? Ga dan voor een van deze kattenrassen.

Veel katten vragen aandacht door over de grond rollen. Ze stellen dan hun buik bloot aan jou, waarmee ze laten zien dat ze je vertrouwen. De buik van een kat is namelijk het kwetsbaarste deel van hun lichaam. Maar pas op: wrijf ze niet gelijk over hun buik. Niet alle kattenrassen vinden dit fijn. Begin met het aaien van hun kop, rug en nek. Langzaam kun je steeds meer richting de buik gaan, maar om dit fijn te vinden moeten ze eerst écht kunnen vertrouwen.

Aandacht opeisen

Andere katten geven kopjes tegen je been. Zo mengen ze jouw geur met die van hen. Op die manier geeft een kat aan dat-ie graag bij je in de buurt is. En dan heb je nog katten die áltijd in je buurt zitten of liggen. Deze katten zijn graag in het gezelschap van hun baasje. Dat zijn de meest aanhankelijke katten en hebben veel aandacht nodig. En die aandacht eisen ze gewoon op. Zo verstoren ze bijvoorbeeld je online meeting door voor het beeld langs te lopen.

Vind je dat heel gezellig? Dan zijn deze kattenrassen iets voor jou:

1. Abessijn

Deze kat is sociaal en houdt van interactie. Hij is dol op spelletjes en wil graag vermaakt worden. De Abessijn is loyaal en liefdevol en het meest geschikt voor de wat actievere gezinnen.

2. Amerikaanse Bobtail

De Bobtail is herkenbaar aan zijn korte, stompe staart. Het is een actief en speels dier, met een vriendelijk en aanhankelijk karakter. Ze zijn slim en gevat en pakken nieuwe kennis snel op. Je kunt ze dus makkelijk trucjes leren.