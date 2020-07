Libelle Legt Uit: is een eierkoek eigenlijk wel zo gezond?

Wie jaren geleden aan het Sonja Bakkeren is geslagen, heeft ongetwijfeld eierkoeken in huis gehaald. Want als Sonja dit als gezond tussendoortje bestempelt, dan zal het wel goed zijn. Toch…? Of een eierkoek echt zo gezond is, legt Libelle hieronder uit.

Of je nu aan de lijn bent of gezondere keuzes probeert te maken: soms heb je toch zin in wat lekkers. Sonja Bakker hielp iedereen uit de brand die op zoek was naar een verantwoorde snack, maar hoe gezond is de eierkoek?

Is een eierkoek gezond of niet?

Deze Hollandse koek werd door Sonja aangeprezen omdat er niet veel vet in zou zitten. Dat klopt, want de gemiddelde koek telt 0,6 gram vet. Hoewel je vetten naast je koolhydraten en eiwitten gewoon nodig hebt, is er 1 ingrediënt dat misschien wel ‘ongezonder’ is: suiker.