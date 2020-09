Waarom je altijd het lekkerst slaapt in je eigen bed

‘Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens’, luidt een bekend spreekwoord. En datzelfde geldt voor je bed, want we blijken nergens zo lekker te slapen als thuis. Maar hoe komt het eigenlijk dat we zo dol zijn op ons eigen bed?

Waarom slapen we op vakantie of tijdens een nachtje weg in een knus hotel slechter dan onder ons eigen dekbed?

Het heeft alles te maken met je hersenactiviteit. Het blijkt dat je hersenen zich in een vertrouwde omgeving als je eigen slaapkamer goed kunnen overgeven aan de slaap. In een vreemde omgeving daarentegen hebben ze daar wat meer moeite mee.

Wat er dan met je hersenen gebeurt, is vergelijkbaar met een aantal dieren zoals dolfijnen, tijgers en eenden. Bij deze beesten slaapt ’s nachts slechts een helft van het brein. Het andere deel functioneert zelfs tijdens het slapen nog, zodat ze snel in actie kunnen komen als er gevaar dreigt.

Rechtop in bed

Als wij in een vreemde omgeving zijn, functioneren onze hersenen ook een beetje zo. Op vakantie of tijdens een weekendje weg kan het dus zijn dat je dagenlang ‘plafonddienst’ hebt of bij elk geluidje rechtop in bed zit.

Uit onderzoek blijkt dat het wel vier nachten kan duren voordat je hersenen gewend zijn aan de nieuwe omgeving en je dus écht lekker slaapt. Gelukkig bestaan er tal van trucjes om toch iets sneller in slaap te vallen – óók in dat harde hotelbed of op dat dunne kampeermatje.

Schaapjes tellen

Wat helpt is onder meer een vaste routine, lage temperatuur en schone kamer. Of doe wat ontspanningsoefeningen voor je gaat slapen en luister kalmerende muziek. En last but not least: een goede vrijpartij kan er ook voor zorgen dat je in een fijne, diepe slaap belandt.

Ook dokter Rutger geeft tips tegen slapeloosheid:

