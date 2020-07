Ben je gezegend met een eigen tuin, maar was je het liefst toch op vakantie gegaan om even op te laden? Dan hebben we goed nieuws. Want het blijkt dat simpelweg een paar minuutjes in je tuin zitten net zo ontspannend is.

Scheelt je heel wat reiskosten én reistijd.

Ander ritme

Klinisch psychologe Jolien Cobbaert legt aan Goedgevoel uit dat de natuur een helende en ontspannende werking heeft. Het is namelijk zo dat wij mensen het ritme van de natuur zouden moeten volgen. Maar door onze drukke werklevens en andere verplichtingen, zijn we dit ritme mettertijd compleet uit het oog verloren.

Gezondheidsvoordelen

En dat is jammer, want de natuur brengt heel veel voordelen met zich mee. Wanneer je een paar minuten in je eigen tuin neerstrijkt, is dat niet alleen ontspannend. De frisse buitenlucht zorgt er namelijk automatisch voor dat er zuurstofrijk bloed naar je hersenen stroomt. Hierdoor zal je hersenpan dus direct beter functioneren. Maar er is meer, want je even onderdompelen in de natuur zorgt er ook voor dat je stressniveau daalt, en somberheid en vermoeidheid vermindert.

Ontspanning

Tien minuutjes per dag is al genoeg. Jolein Cobbaert benadrukt dan ook dat het echt aan te raden is om die ontspanning niet te ver te zoeken, maar vooral gewoon gebruik te maken van je eigen tuin. Heb je weinig tijd? Dan ook is het verstandig om toch even in je tuin neer te strijken. De tip van de klinisch psychologe: drink in de ochtend je kopje koffie buiten. Dan start je de dag direct op goede voet, en zul je gedurende de dag minder stress ervaren.

Heb je last van stress en geen tuin? Deze tips kunnen je een handje helpen:

Bron: Goedgevoel.be. Beeld: iStock