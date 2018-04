Dit kenmerk maakt de kans dat je partner vreemdgaat groter

Mensen die enig kind zijn, hebben de schijn bepaald niet mee. Ze worden vaker aangeduid als verwend en egoïstisch en tot overmaat van ramp blijkt deze groep ook nog eens het meest geneigd tot vreemdgaan.

Het onderzoek werd gedaan door datingsite Illicit Encounters; een site voor getrouwde mensen die op zoek zijn naar een affaire. Maar liefst 34% van de mensen die bij hen staat ingeschreven, zijn enig kind. 28% van de leden is thuis het oudste kind, 23% is de jongste thuis. Het is goed nieuws voor de middelste kinderen: maar 15% van hen is op zoek naar een uitstapje buiten hun relatie.

Alleen zijn

Christian Grant, woordvoerder van de datingsite, heeft wel een idee waarom mensen zonder broers of zussen vaker vreemdgaan. “Het is algemeen bekend dat een enig kind zich heel eenzaam kan voelen tijdens z’n jeugd en dat gevoel achtervolgt hem in toekomstige relaties. Omdat ze zo lang naar aandacht hebben verlangd, hebben ze daar een soort wanhopige behoefte aan.

Korte termijn

Dat manifesteert zich wanneer een partner veel overwerkt of regelmatig reist voor werk. Omdat een enig kind niet goed kan omgaan met alleen zijn, is een affaire de perfecte kortetermijnoplossing”, redeneert hij. “Aan de andere kant worden de middelste kinderen omringd door broers, zusjes en ouders. Ze groeien niet op met dat verlangen naar liefde en affectie en kunnen tegelijkertijd ook prima alleen zijn.”

Bron: The Independent. Beeld: iStock