Heb je deze eigenschappen? Hoera, dan ben je de ideale collega

Je werk leuk vinden is belangrijk, je spendeert er tenslotte een groot deel van je tijd aan. Het is fijn als je je werk inhoudelijk leuk vindt, maar gezellige collega’s: die máken je werkdag. Maar wat maakt je eigenlijk tot een leuke collega?

Die antwoorden vonden we in een onafhankelijk onderzoek van een expert in online training van ‘soft skills’, Traintool. Voor het onderzoek werden zo’n 1000 kantoormedewerkers ondervraagd. Wat blijkt? We vinden betrouwbaarheid de belangrijkste eigenschap van een collega. Zo’n 86 procent stoort zich aan collega’s die afspraken niet nakomen.