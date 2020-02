Deze 3 eigenschappen helpen om je vreemdgaande partner sneller te vergeven

Of je partner nu al in het verleden is vreemdgegaan, of dat je hier bang voor bent en wil kijken in hoeverre jou dit zal raken: er zijn 3 karaktereigenschappen die iets kunnen zeggen hoe je hierop reageert. Aan de ene kant heb je: ‘eens een vreemdganger, altijd een vreemdganger’ aan de andere kant: ‘dit kan worden vergeven’.

Wanneer je erachter komt dat je partner je heeft bedrogen en de relatie wil doorzetten, kan dit voor een hoop emoties zorgen. Realiseren wat er is gebeurd, je afvragen waarom hij of zij überhaupt vreemd is gegaan en of het opnieuw zou kunnen gebeuren – voordat je zelfs maar het punt komt om te beslissen of je het kunt vergeven. En àls je daar dan voor kiest: kom je er dan ooit ècht overheen?

Meerdere factoren

“Of je het kunt vergeven heeft te maken met persoonlijkheidskenmerken, de staat van de relatie en hoe erg iemand vreemd is gegaan”, aldus relatietherapeut Aimee Hartstein bij Well+Good. “Een eenmalige uitglijder is vaak beter te vergeven dan erachter komen dat iemand al lange tijd vreemdging.”

Maar als je naar de persoonlijkheidskenmerken kijkt, dan kun je aan 3 dingen afleiden of iemand onder het motto ‘vergeven’ valt:

1. Zelfvertrouwen

Waarschijnlijk zit je zelfvertrouwen niet bepaald op een hoog niveau op het moment dat je de ontrouw ontdekt. Maar als je je in je dagelijkse leven wel zelfverzekerd voelt, dan komt het waarschijnlijk niet in je op dat het vreemdgaan aan jou lag. En dat is vaak een grote boosdoener in het vergevingsproces. “Iemand met een zwakker zelfbeeld kan zich uiteindelijk zo gedefinieerd voelen door de actie en het gevoel hebben dat het nooit meer te maken is.”

2. Optimisme

Als je een positieve kijken op het leven hebt, zal je eerder geloven dat alles goed zal komen – of dat nu met of zonder je partner is. En daarmee bedoelen we dat je het echt gelooft, en het niet enkel zegt om jezelf gerust te stellen. “Een pessimistischer persoon zou kunnen geloven dat er geen weg meer terug is na ontrouw”, zegt Hartstein.

3. Vertrouwen

Tot slot: iemand die niet van nature jaloers of achterdochtig is, kan sneller de relatie weer oppakken. Heb je lichtelijke paranoia-gedachten als je vriend of vriendin de deur uit is, dan zal dit je vanzelf tegen gaan werken. En daar wordt niemand blij van.

Uiteindelijk is het een absoluut persoonlijke keuze of je een vreemdganger kunt vergeven en opnieuw kunt beginnen, De persoonseigenschappen kunnen een handje helpen om sneller te vergeven of er eerder vrede mee te hebben. Ga vooral op je gevoel af; dat zal je waarschijnlijk nog de meeste duidelijkheid geven wat het beste voor je is.

