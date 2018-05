Dít kun je als ouder doen in de stressvolle examenperiode

De eindexamens op de Nederlandse middelbare scholen zijn in volle gang, wat betekent dat het voor de meeste scholieren stressen geblazen is. Thuis proberen ouders hun kinderen natuurlijk zo goed mogelijk bij te staan, door bijvoorbeeld speciaal eten voor te schotelen of goed bedoelde adviezen te geven. Maar hoe kun jij je kind nu echt het beste helpen?

Stress, opwinding, angst en zenuwen. Voor de meeste kinderen kenmerken deze gevoelens de examenperiode. Maar ook de ouders kunnen door een rollercoaster van emoties gaan, vertelt orthopedagoog Britt Menges. Eén van de belangrijkste dingen die je voor je kind kunt doen, is die gevoelens niet te laten zien “Want als jij gestrest bent, zijn je kinderen dat ook.”

Ontspanning

Waar je als ouder goed in kunt ondersteunen, is het maken van een planning. De examens vragen om veel leerwerk en je kind kan hierdoor het overzicht verliezen. Op die manier kun je er gelijk ook voor zorgen dat de nodige ontspanning niet wordt vergeten op de planning, want volgens Britt is dat vaak het eerste dat kinderen in stressvolle periodes overslaan.

In tijden van spanning is ontspanning juist heel belangrijk, legt de orthopedagoog uit. De prestaties van je kind worden alleen maar minder als hij de hele dag met de neus in de boeken zit. In plaats daarvan kunnen ze tussendoor beter gewoon naar de sportclub gaan of even de stad in. Daarna kunnen ze zich meteen beter concentreren.

Presteren

Volgens Britt is de gouden tip om je kind met een positief gevoel en zelfvertrouwen de examens in te laten gaan. Dat zou ze moeten helpen om op niveau te kunnen presteren. “En uiteindelijk zijn het ‘maar’ examens. Ze zijn absoluut heel belangrijk, maar de kinderen hebben er al jaren voor op school gezeten. Het komt echt wel goed.”

Wat echt niet nodig is, is bijvoorbeeld een speciale maaltijd in huis te halen. “Op het moment dat kinderen goed ontbijten, en dat is niks speciaals, is het goed genoeg.” Dus alle energierepen en sportdrankjes die soms worden ingeslagen zijn écht niet nodig.

Beeld: iStock