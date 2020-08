Libelle Legt Uit: kun je een eiwitshake beter voor of na het sporten drinken?

Als je de moeite neemt om naar de sportschool te gaan om krachttraining te doen, is het wel zo fijn als je de volgende dag zonder al te veel spierpijn op kunt staan. Mede daarom drinken sporters een eiwitshake na het sporten. Maar maakt het nog uit of je die shake vóór of juist ná je sportuurtje neemt? Libelle legt het uit.

Zo’n eiwitshake helpt je spieren sneller te herstellen na het trainen, wat wel zo fijn is als je bijvoorbeeld je benen en billen hebt getraind en de volgende dag nog wilt traplopen. Maar kun je het dan het best voor, tijdens of na het sporten drinken?

Advertentie

Wanneer je het best een eiwitshake kunt drinken

Volgens Amanda Steinberg, geregistreerd diëtist, verteert eiwit langzaam in je lichaam en dat kan problemen in je lichaam veroorzaken tijdens het sporten. “Het drinken van een eiwitshake voor een training kan je prestatie verminderen, omdat je je door de eiwitten misschien zwaar voelt.” Maar medisch socioloog, trainer en schrijver Jeroen van der Mark denkt er iets anders over.