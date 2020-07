Libelle Legt Uit: kun je te veel eiwitten eten?

Er wordt ons dikwijls verteld dat het belangrijk is om voldoende eiwitten te eten. Veel mensen zouden namelijk lang niet aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zitten. En vooral sporters zouden er belang bij hebben. Maar is het ook mogelijk om te veel eiwitten binnen te krijgen? En wat ís de juiste hoeveelheid?

Libelle legt het je uit.

Het Voedingscentrum meldt dat eiwitten inderdaad belangrijk zijn voor een goede gezondheid. “Eiwitten leveren calorieën en aminozuren. Aminozuren zijn bouwstenen voor het eiwit in lichaamscellen. Sommige aminozuren kan het lichaam zelf maken. Andere moeten uit eten komen. Deze aminozuren heten essentiële aminozuren”, aldus de site. Dierlijke bronnen van proteïne zijn onder andere vis, vlees en zuivel. Eet je vegetarisch of veganistisch? Dan kun je eiwitten uit peulvruchten, noten en bijvoorbeeld tofu halen.

Rekensom

Twijfel je of je wel voldoende eiwitten binnenkrijgt? Natuurlijk is dit per persoon wat verschillend, en hangt het ook samen met je levensstijl. Ben je heel actief of train je zwaar? Dan heb je meer nodig dan iemand met een kantoorbaan. Toch is er een richtlijn waarmee je kunt checken of je ongeveer goed zit. De regel luidt dat je per dag 0,8 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht nodig hebt. Dus weeg je bijvoorbeeld 65 kilo, dan heb je 52 gram eiwit per dag nodig.

Te veel proteïne

Een overschot aan eiwitten zul je niet zo heel gauw oplopen. Maar als je geregeld in de weer bent met allerlei shakes, kan dit wel het geval zijn. Er werd eerder gesproken over het feit dat dit schadelijk voor je nieren zou zijn, maar die claim hebben onderzoekers inmiddels teruggeroepen. Voor mensen met nierschade kan het echter wel gevaarlijk zijn om te veel eiwitten te eten, omdat je nieren bij een overschot aan eiwitten een stuk harder moeten werken.

Kwaaltjes

Toch kunnen er wel andere kwaaltjes om de hoek komen kijken, wanneer je iedere dag heel veel eieren, vlees, vis en andere eiwitrijke producten naar binnen werkt. Zo kan je adem minder fris worden en kunnen ook je darmen het zwaar te verduren krijgen. Het is dan ook een beter idee om je gewoon aan de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid te houden, dan weet je zeker dat je goed zit.

