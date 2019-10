Waarom je elke dag 3 dadels zou moeten eten

Dadels zijn lekker zoet en ook nog eens hartstikke gezond. Er zijn dan ook genoeg redenen om regelmatig een paar dadels te eten.

Ze bevatten veel belangrijke voedingstoffen en hebben daarom verschillende voordelen.

Dadels zijn uitstekend als gezonde snack of om als zoetigheid aan een gerecht toe te voegen. Wel geldt: dadels zijn gezond als je ze met mate eet. Ga dus niet overdrijven, want een hele zak naar binnen werken als je honger hebt, is niet gezond meer.

Als je elke dag 3 dadels eet, zul je dit gelijk merken aan je lichaam. Dit komt door:

1. Vezels

Het binnenkrijgen van voldoende vezels is belangrijk voor je gehele gezondheid. Het eten van dadels is een goede manier om je vezelinname te verhogen, want ze zitten vol vezels. Dit houdt in dat dadels ook heel goed zijn voor je spijsvertering en ze bevorderen een regelmatige stoelgang. Dit kan weer helpen bij het voorkomen dat de bloedsuikerspiegel te hoog wordt na het eten. Dadels zijn dus ook goed voor een gelijkmatige bloedsuikerspiegel.

2. Suikervervanger

Dadels zijn een bron van fructose, een natuurlijke soort suiker dat in fruit voorkomt. Om deze reden is deze vrucht erg zoet en heeft-ie een subtiele karamelachtige smaak. Ze vormen een gezond alternatief voor witte suiker omdat ze veel voedingstoffen bevatten. De beste manier om witte suiker te vervangen door dadels is door ze te mengen met een beetje water en er dadelpasta van te maken.

3. Antioxidanten

Antioxidanten beschermen je cellen tegen infecties en bacteriën die tot ziektes kunnen leiden. Dadels bevatten verschillende soorten antioxidanten die je kunnen helpen bij het voorkomen van chronische ziekten als hartaandoeningen, kanker en diabetes.

4. Hersenen

Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat dadels nuttig kunnen zijn bij het verminderen van ontstekingen en het voorkomen van ophopingen in je hersenen. Maar om er zeker van te zijn dat deze populaire vrucht de gezondheid van de hersenen kunnen verbeteren, moet er meer onderzoek gedaan worden.

Zin gekregen in dadels?

Bron: Healthline, Medical News Today. Beeld: iStock