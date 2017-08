Waarom je elke dag een dansje zou moeten wagen met je partner

Een dag niet gelachen is niet alleen een dag niet geleefd, maar wat ons betreft kan dansen ook aan dit rijtje toegevoegd worden. Regelmatig dansen blijkt namelijk ook goed te zijn voor je mentale gezondheid. Al is het maar zoals de vader in de video.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat het niet alleen goed is voor je lichaam om te dansen, maar ook voor je hersenen. Dat geldt voor bewegen in het algemeen, maar vooral voor dansen. De deelnemers aan het onderzoek waren gemiddeld 68 jaar oud en werden 18 maanden lang wekelijks onderzocht.

Veroudering en dementie

Hieruit bleek dat bij de ouderen die veel dansten er verbetering ontstond in de hippocampus, het gedeelte in je hersenen dat in verbinding staat met je geheugen. Dit gedeelte van je hersenen is heel gevoelig voor veroudering en dementie. Bij ouderen die andere sporten deden, was dit minder zichtbaar. Maar ook daar ontstond wel verbetering. Dan toch maar vaker je partner overhalen om een paar danspasjes te maken. Je hebt nu in ieder geval een goed argument.



Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: iStock.