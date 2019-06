Libelle Legt Uit: Is het gezond om élke dag te sporten?

Sporten is natuurlijk hartstikke gezond en als je lekker bezig bent, kan het zelfs verslavend werken. Maar kun je ook te vaak sporten?

Kris Peeters, een sportarts, vertelt tegen HLN wat zijn visie hierop is.

Rustdag

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: nee, het is volgens Peeters niet gezond om je elke dag in het zweet te werken. Je lichaam moet tenminste 1 rustdag per week hebben. Het allerbeste is om 3 à 4 keer per week te sporten, vertelt Peters. “Maar 6 keer per week trainen kan ook, op voorwaarde dat je het doordacht aanpakt en rustige en intensieve trainingen met elkaar afwisselt. Wie elke dag alles geeft, vraagt om problemen. Je lichaam heeft grenzen. Die kan je met krachttraining wel wat verleggen, maar niet tot in het oneindige.”

Verantwoordelijk sporten

Ook is het volgens Peeters belangrijk om niet door te sporten wanneer je ergens last van krijgt. “Dagelijks zien we mensen die overdrijven en zelfs met vergevorderde blessures blijven trainen. Als we hen aanraden om hun plannen even op te bergen, is dat vaak een hele teleurstelling”, vertelt hij. Wanneer je last krijgt van abnormaal gewichtsverlies, vermoeidheid, slaapproblemen, geen hartslagverhoging meer bij inspanning ervaart, een verhoogde rusthartslag hebt of een schuldgevoel krijgt wanneer je een dag niet sport, moet je volgens Peeters aan de bel trekken. Dit zijn alarmsignalen van je lichaam dat je te veel sport. “Een sportdiëtiste en sportpsychologe kunnen dan een grote meerwaarde betekenen.”

Bron: HLN. Beeld: iStock