Waarom je toch beter elke dag op de weegschaal kunt gaan staan

Veel diëtisten geven aan dat je niet te vaak op de weegschaal moet gaan staan, maar uit onderstaand onderzoek blijkt iets heel anders.

Eerdere berichten vertelden dat je vooral niet te vaak op de weegschaal moet gaan staan (zo ook de bovenstaande video) omdat dat apparaat je gevoel erg kan beïnvloeden en je daarnaast niet altijd de juiste informatie geeft. Toch kan het volgens de University of Pennsylvania en Drexel University juist heel motiverend werkend.

Vetpercentage

De wetenschappers van deze universiteiten deden onderzoek onder 294 vrouwen. Daaruit bleek dat de vrouwen die zich elke ochtend wogen, twee jaar later een lager BMI hadden en een lager vetpercentage. Je raadt het al: bij de groep die zich niet elke dag woog, was dit niet het geval: zij vielen juist niet af.

Minder eten

De vrouwen die meededen aan het onderzoek wilden niet afvallen en volgden dus ook geen dieet. Door zich elke dag te wegen zouden ze wel gemotiveerd worden om minder te eten en juist meer te gaan sporten. Dat zou kunnen komen doordat je meteen ziet was het resultaat is of juist wanneer je aan de bak moet als je wat te veel hebt gegeten.

Bron: Welingelichtekringen.nl. Beeld: iStock.