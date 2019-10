Libelle Legt Uit: zorgt emo-eten na een pijnlijke breuk voor extra kilo's?

Kom je daadwerkelijk kilo’s aan door jezelf na een breuk vol te proppen met roomijs, chocolade of chips? Uit nieuw onderzoek blijkt dat die bak roomijs misschien niet zoveel schade brengt als je denkt.

Als we een break-up achter de rug hebben, willen we niets liever dan jankend met een pot roomijs op de bank liggen. We hebben altijd gedacht dat emo-eten na een pijnlijke breuk voor extra kilo’s zorgt, maar klopt dit wel?

Advertentie

Volproppen

Wie een gebroken hart heeft, wil snoepen en vette dingen eten. Maar waar komt die zin om te eten bij liefdesverdriet toch vandaan? Het zou te maken hebben met onze voorouders. “Vroeger – heel, heel, héél lang geleden – was voedsel veel schaarser”, legt Marissa Harrison, psychologieprofessor van de universiteit Penn State Harrisburg, uit. “Als je partner je in de steek had gelaten, moest je meer moeite doen om voedsel te verzamelen. Onze voorouders gingen zich na een breuk dan ook volproppen met voedsel.”

Stress

Volgens Harrison hebben mensen tegenwoordig nog steeds de neiging om hun verdriet te verwerken met voedsel. “Maar dat duurt amper een dag of 2 en leidt niet tot gewichtstoename”, zegt de psychologieprofessor. Mensen gebruiken voedsel als een manier om met negatieve gevoelens om te gaan. Aangezien uit elkaar gaan stressvol en emotioneel kan zijn, is de kans groot dat we gaan emo-eten. Dit kan leiden tot ongezonde voedselkeuzes.

Geen verschil

Maar kom je ook daadwerkelijk kilo’s aan door jezelf na de breuk vol te proppen met roomijs, chocolade of chips? Uit nieuw onderzoek van de universiteit Penn State Harrisburg blijkt dat het geen verschil maakt. De bevindingen werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of the Evolutionary Studies Consortium.

Eetpatronen

Voor het onderzoek hebben de wetenschappers 581 mensen ondervraagd. Zij moesten vertellen wie een punt had gezet achter hun relatie. Ook moesten ze gedetailleerde info geven over hun eetpatronen en gewicht. Uiteindelijk liet maar liefst 62,7% van de deelnemers weten geen gewichtstoename te hebben gehad door de relatiebreuk. Omdat de onderzoekers verrast waren door de uitslag, is er een tweede onderzoek gestart.

Geen toename

Voor dit onderzoek zijn 261 nieuwe deelnemers gevraagd. Zij hebben een nieuwe, uitgebreide enquête ingevuld. De nieuwe enquête vroeg naar de houding van de deelnemers ten opzichte van hun ex-partner, hoe toegewijd de relatie was, of de deelnemers de neiging hadden emotioneel te gaan eten en in welke mate de deelnemers in het algemeen genieten van eten. Opnieuw meldde 65,13% geen gewichtstoename te hebben na de relatiebreuk.

Met mate

“Best verrassend”, noemt Harrison de uitslag.”Alleen vrouwen die vaker emo-eten als ze treurig zijn, werden een tikje zwaarder. Maar dat waren uitzonderingen.” Dat is nog eens een fijn onderzoek, al hebben we het natuurlijk nog altijd zelf in de hand. Nét na de break-up wat ijs en chocolade naar binnen werken is natuurlijk niet erg, maar het moet niet uit de hand gaan lopen…

Neuropsycholoog Margriet Sitskoorn: “Dít gebeurt er in je brein bij liefdesverdriet”





De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock