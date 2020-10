Denk je aan het woord affaire, dan is de kans groot dat je denkt aan een affaire waarbij je bijvoorbeeld sex hebt. Maar er hoeft niet altijd sprake te zijn van fysiek contact: denk bijvoorbeeld aan een emotionele affaire. Maar wanneer weet je of iemand dat beleeft? Dit zijn de signalen.

Een emotionele affaire gaat namelijk iets anders in z’n werk. Denk bijvoorbeeld aan twee collega’s die eerst een onschuldige vriendschap opbouwen dat vervolgens groeit tot een hechte, intieme relatie zónder dat er sex aan te pas komt. Tijdens een emotionele affaire delen mensen bijvoorbeeld aspecten van zichzelf die ze niet eens met hun eigen partner bespreken of delen.

Volgens relatie-expert Neil Wilkie komt dit type affaire steeds vaker voor. Social media en datingsites maken het makkelijker om een connectie te maken met vreemden. Volgens Neil zijn onze grenzen lager als het gaat om digitale contacten, waardoor platonische relaties soms uitgroeien tot diepe vriendschappen. Hoewel het lijkt alsof de grens niet overschreden wordt omdat er geen fysiek contact is, kan de impact van een emotionele affaire een relatie in de gevarenzone brengen.

Zo herken je een emotionele affaire

Maar hóe herken je een emotioneel affaire? Bijvoorbeeld aan de volgende signalen.

1. Liegen of informatie achterhouden

Vaak komt het voor dat partners tegen elkaar liegen of informatie achterhouden.

2. Niet verbonden voelen

Partners voelen zich niet meer verbonden met elkaar zoals eerst. Hierdoor verdwijnen de goede tijden langzaam naar de achtergrond en ontstaat er meer negativiteit.

3. Meer kritiek

Bewust of onbewust vergelijkt de ene partner de ander met zijn of haar nieuwe vriend. Vervolgens kunnen de partners kritischer op elkaar worden.

4. Minder tijd aan elkaar besteden

Terwijl de nieuwe vriend meer aandacht en tijd krijgt, krijgt de partner dat steeds minder. Net als bij een verliefdheid denkt de persoon met de emotionele affaire vooral aan de nieuwe vriend.

5. Intieme momenten bespreken

Waar partners normaal gesproken de intieme momenten met elkaar delen – denk aan relatieproblemen bespreken en diepe verlangens uiten -, wordt dit tijdens een emotionele affaire juist met de nieuwe vriend besproken. Hij of zij is de eerste persoon die kan rekenen op een belletje of appje als er iets belangrijks gebeurt.

6. Regelmatig contact, ook tijdens ‘vreemde uren’

Op momenten waarop normaal gesproken de telefoon wordt weggelegd, is er nog behoefte aan contact. Bijvoorbeeld tot laat op de avond of diep in de nacht. Als de twee personen elkaar niet in levende lijve zien, doen ze hun best om elkaar te kunnen spreken op andere manieren.

7. Gevoel elkaar beter te begrijpen

Als twee mensen een emotionele affaire hebben, voelen ze vaak alsof zij elkaar beter begrijpen dan hun partner hen begrijpt. Het verlangen om meer naar elkaar toe te trekken wordt dan groter.

