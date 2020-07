Opgebrand? Deze 5 tekenen wijzen op emotionele uitputting

Heb je de laatste tijd een kort lontje, ben je uitgeput en heb je het gevoel dat bijna alles je te veel is? Dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat je kampt met emotionele uitputting. Het kan iedereen overkomen, dus je hoeft je er echt niet voor te schamen.

Deze signalen mag je niet negeren, want je lichaam probeer je wat te vertellen.

Het is onwijs vervelend en een grote oorzaak van veel mentale problemen: slapeloosheid. Wanneer je geregeld wakker ligt, is de kans groot dat je uitgeput bent. Dat klinkt tegenstrijdig, maar dit komt omdat vermoeide hersenen maar moeilijk tot bedaren komen. Hierdoor zul je vaker liggen piekeren, waardoor je dus geen rust hebt om lekker in slaap te vallen.

Concentratieproblemen

Lukt het je maar niet om dingen te onthouden, verlies je op je werk vaak zomaar de focus en maak je plots allerlei gekke fouten? Ook dan is de kans groot dat je last hebt van emotionele uitputting. Want als er andere dingen in je hoofd de aandacht vragen, is het een lastige opgave om je volledig te concentreren op werkzaken. Het is dus eigenlijk een seintje van je lichaam dat je echt even op de rem moet trappen.

Geen honger

Als je plots een verminderde eetlust hebt en eigenlijk nergens trek in hebt, is het ook eens goed om eerlijk naar jezelf te kijken. Heb je niet wat te veel hooi op je vork genomen de laatste tijd, of is er veel gebeurd in de afgelopen periode? Want ook dit signaal kan wijzen op emotionele uitputting.

Verminderde weerstand

Ook een sterk verminderde weerstand kan erop wijzen dat je toe bent aan een break. Ziek worden is geen pretje, maar in zulke gevallen is het juist een zegen. Waarom, denk je? Nou, je lichaam dwingt je door ziek te worden om even pas om de plaats te maken en in bed te blijven liggen. Luister hier dus naar, want de kans is groot dat je je na een paar dagen al iets beter voelt.

Continu geïrriteerd

Sta je bekend om je engelengeduld, maar is dat plots ver te zoeken? Als je jezelf hierin herkent, kan dat ook een teken van emotionele uitputting zijn. Want wanneer je extra moe bent, voelt alles als een opgave. En de energie die je normaliter hebt om je vrienden te helpen, te sporten of simpelweg begripvol te zijn naar je medemens, heb je daardoor ineens een stuk minder. Gun jezelf dus wat rust, daar zal niet alleen jij maar ook je omgeving uiteindelijk een stuk beter van worden.

